DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA/ITA: Nach dem Sturz der italienischen Regierung wackelt der Verkauf der staatlichen Fluggesellschaft ITA an die Lufthansa. Giorgia Meloni, Favoritin vor den Wahlen am 25. September, will den Verkauf der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways stoppen. "Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass wir den Staatsflieger behalten", sagte Meloni zu Reuters. Im römischen Finanzministerium haben die Großreederei MSC des Italieners Gianluigi Aponte und die Lufthansa vor einer Woche ihr viertes Übernahmeangebot für ITA abgegeben, die vor einem Jahr nach der Insolvenz von Alitalia gegründet worden war. (Süddeutsche Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2022 01:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.