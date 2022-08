Mit -0,66 Prozent war man am Freitag im massiv unter Druck geratenen DAX so etwas wie ein "relativer Gewinner". Die Volkswagen-Aktie hielt sich so gut, weil Meldungen umgingen, dass der Porsche-Börsengang in Kürze angekündigt werde und die Nachfrage immens sei.

