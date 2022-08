DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Gewinne der chinesischen Industrie sind in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres um 1,1 Prozent zurückgegangen. In den ersten sechs Monaten war noch ein Wachstum von 1,0 Prozent verzeichnet worden. Für den Rückgang machte die nationale chinesische Statistikbehörde Extremwetterlagen und pandemiebedingte Produktionsausfälle verantwortlich.

Die Abkühlung des Immobilienmarkts traf die Eisen- und Stahlindustrie besonders hart. Hier gingen die Gewinne im Zeitraum Januar bis Juli um 80,8 Prozent zum Vorjahr zurück. Am besten lief es dagegen für die Automobilindustrie, deren Gewinne nach Angaben der Behörde im Juli um 77,8 Prozent stiegen, was im Vergleich zum Juli ein Anstieg um 30,1 Prozentpunkte bedeute.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.025,50 -0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.470,25 -1,2% Nikkei-225 27.917,10 -2,5% Hang-Seng-Index 20.001,28 -0,8% Kospi 2.430,91 -2,0% Shanghai-Composite 3.226,75 -0,3% S&P/ASX 200 6.967,50 -1,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Sog der sehr schwachen US-Börsen geht es zu Beginn der neuen Woche auch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien abwärts. Deutlich besser als die anderen Märkte der Region hält sich die Börse in Schanghai mit minus 0,1 Prozent. Rückläufige Industriegewinne wecken dort Hoffnungen auf weitere Unterstützung durch die chinesische Notenbank. Unter den Einzelwerten fallen Fortescue in Sydney um 4,4 Prozent. Der Eisenerzproduzent hat für das Geschäftsjahr 2021/22 einen Gewinnrückgang um 40 Prozent vermeldet. Ursächlich seien höhere Kosten und ein niedrigerer Eisenerzpreis.

US-NACHBÖRSE

Etwas fester haben sich die Aktien von Alliancebernstein Global High Income Closed Fund im nachbörslichen Handel am Freitag gezeigt. Der Kurs stieg um 0,3 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht hatte. Im regulären Handel hatten die Titel 1,5 Prozent eingebüßt, sich damit aber besser gehalten als der breite Markt, der nach falkenhaften Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell einen regelrechten Ausverkauf erlebt hatte.

Der Kurs der Regionalfluggesellschaft Mesa Air Group erholte sich um 4,8 Prozent von einem Minus von 3,1 Prozent im regulären Handel. Die Gesellschaft hat sich im Kampf um Personal mit der zuständigen Pilotengewerkschaft auf Gehaltserhöhungen um bis zu 172 Prozent geeinigt. Nachdem andere Airlines die Gehälter kräftig erhöht hatten, hatte Mesa Schwierigkeiten, die eigenen Piloten zu halten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.283,40 -3,0% -1008,38 -11,2% S&P-500 4.057,66 -3,4% -141,46 -14,9% Nasdaq-Comp. 12.141,71 -3,9% -497,56 -22,4% Nasdaq-100 12.605,17 -4,1% -538,42 -22,8% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 795 Mio 724 Mio Gewinner 429 2.548 Verlierer 2.750 663 Unverändert 185 186

Sehr schwach- Falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell schickten die Kurse auf Talfahrt. In seiner Rede auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole machte Powell klar, dass die Bekämpfung der hohen Inflation für die Fed absolute Priorität hat, selbst um den Preis einer Rezession. Er warnte, dass dies den Arbeitsmarkt schwächen und für private Haushalte ebenso wie für Unternehmen schmerzhaft werden dürfte. Größter Kursverlierer im Dow waren 3M (-9,5%). Ein Konkursrichter in Indianapolis hat es abgelehnt, den Streit um mangelhafte Ohrstöpsel für das Militär vor dem dortigen Konkursgericht zu verhandeln. Gegen das Unternehmen sind wegen der Ohrstöpsel rund 230.000 Klagen anhängig. Dell Technologies (-13,5%) hat im zweiten Quartal Umsatz und Nettogewinn unter den Markterwartungen vorgelegt. Workday (+2,5%) hatte dagegen höhere Umsätze und Abonnementeinnahmen erzielt. Ulta Beauty (-1,9%) konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen, trotz überraschend starker Zahlen. GAP (-1,8%) hat bei rückläufigem Erlös einen Verlust eingefahren. Affirm Holdings (-21,3%) hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Fehlbetrag ausgewiesen. Marvell Technology (-8,9%) enttäuschte mit dem Umsatz für Rechenzentren.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,36 -2,8 3,39 263,0 5 Jahre 3,19 +2,9 3,16 192,6 7 Jahre 3,12 +1,1 3,11 168,0 10 Jahre 3,02 -0,5 3,03 151,2 30 Jahre 3,20 -4,7 3,24 129,5

Uneinheitlich entwickelten sich die Notierungen am Anleihemarkt. Teils zogen sich die Anleger mit der Aussicht auf steigende Zinsen zurück. Einige Laufzeiten verzeichneten jedoch dank der Konjunktursorgen Zulauf.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:36 % YTD EUR/USD 0,9921 -0,4% 0,9958 0,9970 -12,7% EUR/JPY 137,72 +0,5% 137,05 136,61 +5,2% EUR/GBP 0,8508 +0,2% 0,8491 0,8452 +1,3% GBP/USD 1,1660 -0,6% 1,1730 1,1797 -13,8% USD/JPY 138,81 +0,9% 137,62 137,04 +20,6% USD/KRW 1.342,18 0% 1.342,18 1.332,13 +12,9% USD/CNY 6,8718 +0,0% 6,8718 6,8607 +8,1% USD/CNH 6,9261 +0,5% 6,8931 6,8693 +9,0% USD/HKD 7,8482 +0,0% 7,8465 7,8465 +0,7% AUD/USD 0,6849 -0,5% 0,6885 0,6959 -5,7% NZD/USD 0,6107 -0,4% 0,6129 0,6192 -10,5% Bitcoin BTC/USD 19.793,13 -0,9% 19.971,45 21.421,04 -57,2% YTD zu Vortagsschluss

Der Dollar profitierte nur eingeschränkt von der Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen; der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Zum Euro zeigte sich der Greenback im späten Handel kaum verändert. Denn auch innerhalb der Europäischen Zentralbank (EZB) wächst offenbar die Entschlossenheit, die Inflation in der Eurozone einzudämmen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass einige EZB-Ratsmitglieder bei der September-Sitzung über eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte diskutieren wollten. Eine drohende Rezession im Euroraum dürfe die geldpolitische Normalisierung weder stoppen noch verlangsamen, hieß es. Der Euro stieg daraufhin zeitweise wieder knapp über die Dollarparität.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,10 93,06 +1,1% +1,04 +32,6% Brent/ICE 101,70 100,99 +0,7% +0,71 +36,6% YTD zu Vortagsschluss

Die schwachen Verbraucherausgaben in den USA belasteten die Ölpreise nur vorübergehend. Der Markt schwanke zwischen einer möglichen Nachfrageschwäche wegen der drohenden Rezession in vielen Wirtschaftsräumen einerseits und einer möglichen Angebotsverknappung durch Förderkürzungen durch das Kartell Opec+, berichteten Händler. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 93,06 Dollar. Brent legte deutlicher um 1,7 Prozent zu auf 100,99 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel am Montagmorgen ziehen die Ölpreise weiter an. Die Akteure setzen darauf, dass die Opec auf ihrer Konferenz in dieser Woche eine Kürzung ihrer Fördermenge beschließen wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,28 1.737,80 -0,8% -14,52 -5,8% Silber (Spot) 18,60 18,91 -1,7% -0,31 -20,2% Platin (Spot) 856,65 867,25 -1,2% -10,60 -11,7% Kupfer-Future 3,60 3,70 -2,6% -0,10 -18,7% YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis geriet mit den falkenhaften Powell-Äußerungen stärker unter Druck. Zudem hat unter anderem ABN Amro ihre Preisvorhersagen zum Jahresende deutlich gesenkt. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,1 Prozent auf 1.739 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UN-ATOMWAFFENKONFERENZ

Die USA haben die "zynische" Blockade Russlands für das Scheitern einer UN-Erklärung zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verantwortlich gemacht. Wegen der russischen Blockade war die UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen brachte Russland vor allem Einwände gegen Passagen zu dem seit März von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja vor, das in den vergangenen Wochen wiederholt beschossen worden war.

INNENPOLITIK USA

Knapp drei Wochen nach der Aufsehen erregenden Durchsuchung des Privatanwesens von Ex-Präsident Donald Trump hat das Justizministerium nun die Gründe für die Aktion offengelegt. Es veröffentlichte die - teils geschwärzte - eidesstattliche Erklärung, mit der die US-Bundespolizei FBI ihr Vorgehen begründet hatte. Demnach waren in mehreren erst Anfang des Jahres von Trump an das Nationalarchiv übergebenen Kisten hochgeheime Dokumente entdeckt worden.

POLITIK TAIWAN / USA

