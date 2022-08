Dies könnte der Aktie des BVB wieder etwas Rückenwind bescheren. Borussia Dortmund hat am Wochenende einen wichtigen Auswärtssieg bei Hertha BSC eingefahren. Damit wurde zumindest ein Stück weit Wiedergutmachung betrieben, nachdem am Spieltag zuvor eine bittere Heimniederlage gegen den Aufsteiger Werder Bremen verbucht wurde. Diese hatte am vergangenen Montag noch für einen heftigen Kursrutsch gesorgt (DER AKTIONÄR berichtete). Es dürfte spannend werden, wie die Marktteilnehmer nun auf das jüngste ...

