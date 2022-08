The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.08.2022ISIN NameUS254687FJ07 WALT DISNEY 19/22US254687FH41 WALT DISNEY 19/22 FLRXS0802738434 CLOVERIE 12/42 FLR MTNCH0292086714 CREDIT AGR.LN 15-22 MTNDE000HLB2L33 LB.HESS.-THR.17/22 OPFFR0013053030 SOC.FONC.LYONNAISE 15/22SG7J28931946 SINGAPORE REP. 07-22FR0012917821 BPCE 15/22 MTNCA30216BGV86 EXPORT DEV CND 17/22CA135087G732 CDA 2022ES0000101636 COMUNIDAD MADRID 14-22DE000HLB1AG0 LB.HESS.-THR. IHS 15/22XS1668898981 DEV.BK JAPAN 17/22 MTNUS172967KX80 CITIGROUP INC 16/23 FLRBE0002498732 KBC BANK 16/22 MTNIT0004801541 B.T.P. 12-22US15189TAR86 CENTERPNT ENER. 2022DE000A3KT6V0 GERM.INVEST 21/22US345370CW84 FORD MOTOR 20/25US126650BZ20 CVS HEALTH 12/22US9808883097 WOOLWORTHS GROUP ADR/10