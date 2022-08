Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursverlusten geschlossen. Der heimische Leitindex hatte sich über weite Strecken im Plus gezeigt, nach Eröffnung der Wall Street und der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell ging es aber stetig nach unten. Letztendlich musste der ATX 1,3% nachgeben, was für die gesamte Woche gesehen einen Rückgang von 2,8% bedeutete. In seiner Rede stellte der US-Notenbank-Chef weitere Zinserhöhungen in Aussicht und erklärte, dass die Wiederherstellung der Preisstabilität wahrscheinlich die Fortsetzung einer restriktiven Geldpolitik für einige Zeit notwendig mache. Zudem spricht in seinen Augen die historische Erfahrung dagegen, die Geldpolitik zu früh zu lockern, er gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...