Europäische Aktienmärkte dürften niedriger eröffnen Britische Märkte wegen Feiertag geschlossen NFP-Bericht - wichtiger Punkt im Wirtschaftskalender für diese Woche Zu Beginn der neuen Woche ist an den globalen Finanzmärkten eine gedrückte Stimmung zu beobachten. Powells Rede am Freitag wurde als hawkish aufgefasst und löste starke Rückgänge an den Aktienmärkten aus. Diese setzen sich zu Beginn der neuen Woche fort, wobei die DE30-Futures derzeit auf ein Minus von rund 150 Punkten zu Beginn der ...

