EZB-Ratsmitglieder plädieren für kraftvolles Handeln - Agentur

Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich für entschlossene Maßnahmen der EZB gegen die hohe Inflation ausgesprochen. Sowohl Olli Rehn (Finnland) als auch Martins Kazaks (Lettland) plädierten am Rande des geldpolitischen Symposiums in Jackson Hole dafür, im September kraftvoll zu handeln, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Während Rehn die Datenabhängigkeit der Entscheidung betonte, sagte Kazaks, ein Zinsschritt von "mindestens 50 Basispunkten" wäre angemessen.

Deutsche Reallöhne sinken im 2. Quartal um 4,4 Prozent

Der inflationsbedingte Rückgang der Reallöhne in Deutschland hat sich im zweiten Quartal beschleunigt. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Löhne nominal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent, wobei im gleichen Zeitraum die Verbraucherpreise um 7,6 Prozent stiegen. Daraus resultierte ein Rückgang der Reallöhne um 4,4 Prozent. Im ersten Quartal waren sie um 1,8 Prozent zurückgegangen.

Geywitz betont Bedeutung der Heizkosten bei Wohngeldreform

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will bei der geplanten Wohngeldreform einen Schwerpunkt auf die Heizkosten legen. "Es wird einen erneuten Heizkostenzuschuss geben, und zwar sowohl als neuerliche Einmalzahlung als auch als verstetigte Komponente", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. Sie bekräftigte zugleich, der Kreis der Anspruchsberechtigten werde "deutlich" ausgeweitet. "Ich will, dass mehr Menschen Wohngeld bekommen."

Washington: "zynische Blockade" Russlands bei UN-Atomwaffenkonferenz

Die USA haben die "zynische" Blockade Russlands für das Scheitern einer UN-Erklärung zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verantwortlich gemacht. "Nach wochenlangen intensiven, aber produktiven Verhandlungen hat die Russische Föderation allein beschlossen, einen Konsens über das Abschlussdokument zu blockieren", erklärte der Vize-Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Sonntag.

Richterverbände klagen bei EuGH gegen Freigabe von EU-Mitteln an Polen

Vier führende europäische Richter-Verbände wollen mit einer Klage verhindern, dass die EU trotz weiterhin bestehender Einschränkungen der Unabhängigkeit der Justiz in Polen Milliardenmittel an das Land freigibt. Die Verbände reichten am Sonntag vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage gegen eine entsprechende Entscheidung ein, die die EU-Mitgliedstaaten im Juni getroffen hatten.

AUSTRALIEN

Juli Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,3% (PROG: +0,3%)

MALAYSIA

Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vormonat

SCHWEDEN

Juli Einzelhandelsumsatz -0,6% gg Vormonat

Juli Einzelhandelsumsatz -3,9% gg Vorjahr

