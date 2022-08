Der SMI notiert um 9.15 Uhr 0,80 Prozent tiefer bei 10'854,86 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montagmorgen weiterhin im Bann der Zinssorgen. Die Kurse geben auf breiter Front nach und setzen damit die am Freitag im Anschluss an die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell eingeleitete Talfahrt fort. Powells Aussagen am Notenbanktreffen in Jackson Hole hatten zwar bereits am Freitagnachmittag die Aktienmärkte belastet. Die US-Indizes haben allerdings nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...