Letzte Woche hatten Plug-Power-Anleger Grund zum Feiern. Der Wasserstoff-Spezialist gab bekannt, Flüssigwasserstoff ab 2025 an den E-Commerce-Giganten Amazon zu liefern. Das Umsatzziel von drei Milliarden Dollar im Jahr 2025 soll dadurch erreicht werden können. Die Aktie sprang folglich an. So ist nun die Lage.Beflügelt von dem Ausbruch über eine aufsteigende Dreiecksformation konnte die Plug-Power-Aktie massive Hürden wie die Horizontale bei 23,60 Dollar oder aber die 200-Tage-Linie bei 25,06 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...