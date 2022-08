Baltimore (www.anleihencheck.de) - Der Vorsitzende Powell sprach am 26. August 2022 in Jackson Hole, wo er die hawkische Haltung der US-Notenbank gegenüber dem derzeit hohen Inflationsniveau beibehielt und bekräftigte, so Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management.In einer kurzen und prägnanten Rede sei er auf mehrere Punkte eingegangen: Erstens zeige die Wirtschaft nach wie vor eine starke Grunddynamik und insbesondere der Arbeitsmarkt sei nach wie vor unausgewogen. Zweitens, dass die Zinssätze weiter auf einen restriktiven Kurs ansteigen und vor allem für einige Zeit dort bleiben würden. Dies liege zum Teil daran, dass die FED der Ansicht sei, dass es Zeit brauche, bis die Inflationskräfte nachlassen würden, aber auch daran, dass es in früheren Inflationsphasen ein Fehler gewesen sei, die Politik zu früh zu lockern. ...

