Sonnenstrom vom eigenen Firmengelände wird die Produktion des SBO-Werks in Ternitz versorgen. Der Spatenstich für die neuen Photovoltaik-Anlagen erfolgte durch SBO CEO Gerald Grohmann und Frank Dumeier, Vorstandsvorsitzender der W.E.B Windenergie AG. Ab 2023 sollen die Anlagen mit einer Generatorfläche von 7.000 m2 jährlich rund 1.450 MWh regionale Energie erzeugen. Damit werden CO2-Emissionen in der Höhe von 434.000 kg pro Jahr vermieden. "Ähnliche Projekte haben wir auch an unseren Standorten in Texas gestartet. Das wird unseren CO2-Ausstoß weiter senken", sagt SBO-CEO Gerald Grohmann.

