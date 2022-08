Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Infolge der Einführung des neuen MacBook Air M2s bringt Baseus sein Hybrid GaN Ladegerät auf den Markt, das Apples neuen Laptop und viele weitere verbreitete Hochleistungsgeräte zuhause wie unterwegs schnell laden soll.Das Baseus 65W Hybrid GaN Ladegerät (https://www.amazon.de/dp/B0B4SBPDC8) wurde inspiriert vom potenziell gestiegenen Stromversorgungsbedarf von Schreibtischgeräten. In Anbetracht der rapiden technologischen Entwicklungen steigt die Anzahl elektronischer Geräte, die sich auf unseren Schreibtischen befinden, immer weiter an, angefangen mit grundlegendem PC-Zubehör über kabellose Telefonladegeräte bis hin zu Ladegeräten für Smartwatches und mehr. Damit einhergehend ist auch der Bedarf nach verlässlicher Stromversorgung gestiegen.Dieses Ladegerät weist 2 PD USB-C und 2 USB-A-Eingänge auf, 3 unterstützt schnelles Laden bei einer Ausgabeleistung von bis zu 65W gewährleisten. Die Ergänzung mit einem AC-Ausgang (EU-Stecker) lässt Sie sogar Monitore, PCs und das neue MacBook Air anschließen. Dank dieser großen Anzahl an Eingängen haben Anwender die freie Wahl, ihre Laptops, Smartphones, Steam Decks, drahtlosen Ladegeräte oder AirPods zu laden und sogar Monitore an die AC-Ausgänge anzuschließen - alles mit nur einem Gerät.Mit der Ausgangsleistung von bis zu 65W können Sie so gut wie jeden Laptop laden, einschließlich des neuen M2 MacBook Airs und vielen weiteren gängigen Laptop-Modellen. Beide USB-C Eingänge unterstützen bei einzelner Verwendung des Eingangs die Schnellladefunktion mit 65W, und 1 USB-A Eingänge Schnelladevorgänge mit 60W ermöglichen, wodurch Sie mehrere Geräte gleichzeitig schnellladen können, ohne unnötig warten zu müssen.Es wurde jedoch auch Wert auf das Innenleben des Ladegeräts gelegt. So hat es einen GaN-basierten Hauptchip und einen kompakten Formfaktor mit futuristischem Äußeren, was es zur idealen Ergänzung für die Schreibtischausstattung macht. Weiterhin zu erwähnen gilt seine erhöhte Effizienz bei der Wärmezerstreuung dank des GaN (Gallium-Nitrid) Materials und der optimierten strukturellen Gestaltung.Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen sind einer der wichtigsten Aspekte, der stets beachtet werden sollte, und für ein Gerät, das so viel Leistung mit sich bringt, ein absolutes Muss. Abgesehen von seinem schützenden Design, durch das Kinder ihre Finger nicht in die Aus- und Eingänge stecken können, und seinem feuerfesten Material bietet der intelligente Chip Schutz vor Überladen, Kurzschlüssen, Überstrom, Überspannung und Überhitzen. Weiterhin wurde bei der Konstruktion klugerweise bedacht, die Ladeeingänge von der AC-Ausgangskammer zu trennen, wodurch die durch Stromumwandlungsverluste generierte Hitze und mit ihr einhergehende potenzielle Risiken abgehalten werden.Falls Sie nach einem Ladegerät suchen, das mit bis zu 5 Geräten auf Ihrem Schreibtisch umgehen kann, ist dieses Ladegerät mit Sicherheit eine der besten Wahlen, die Sie treffen können.BildergalerieBilder aller Produkte sind hier (https://drive.google.com/drive/folders/1IyNg23FbFYXMnYVvuyelvD4KgTBB2RN6?usp=sharing) verfügbarÜber BaseusBaseus wurde 2011 als führende Verbraucherelektronikmarke gegründet, die Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb in sich vereint. Die Produkte der Marke konnten bereits mehrere internationale Top-Auszeichnungen im Industriedesign gewinnen (Reddot, IF, iDEA, Golden Pin, Pentawards) und sind in über 180 Ländern und Regionen der Welt auf über 30 Shopping-Plattformen und in bis zu 600 weltweiten physischen Läden erhältlich.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1883561/EU_65W__2.jpgPressekontakt:Charlie Chen,marketing@baseus.com,+86-75584825852Original-Content von: Baseus Technology (HK) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164919/5307454