DGAP-Ad-hoc: Greiffenberger AG / Schlagwort(e): Personalie

Greiffenberger AG: Veränderungen im Vorstand



29.08.2022 / 10:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veränderungen im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Greiffenberger AG und Herr Martin Döring haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Döring im gegenseitigen Einvernehmen mit Wirkung zum Ablauf des 31. August 2022 als Vorstandsmitglied der Greiffenberger AG ausscheidet und sein Amt als Geschäftsführer der J.N. Eberle & Cie. GmbH beendet. Herr Döring wird der Greiffenberger-Gruppe jedoch noch beratend zur Verfügung stehen.

Mit Wirkung zum 1. September 2022 wird Herr Gernot Egretzberger als neuer Alleinvorstand in Greiffenberger AG eintreten und in Personalunion auch die Geschäftsführung der J.N. Eberle & Cie. GmbH übernehmen.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Döring für die in den vergangenen Jahren geleistete erfolgreiche Arbeit.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Kontakt für Rückfragen: Greiffenberger Aktiengesellschaft Stefan Greiffenberger Aufsichtsratsvorsitzender Eberlestraße 28 86157 Augsburg Tel: 0171/8900 808 Fax: 0821/3197 948 stefan.greiffenberger@web.de

29.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de