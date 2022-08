Der Euro ist nur noch einen Dollar wert, die Inflation bald zweistellig, Experten warnen vor Rezession und Wohlstandsverlust. Ein düsteres Szenario - aber es gibt Hoffnung: "Zurzeit gehen wir davon aus, dass es erst noch schlechter werden muss, bevor es wieder besser werden kann", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Doch dieser positive Umschwung steht an." Eigentlich begann alles mit der Pandemie. Ein Virus schickte Millionen in den Lockdown, pflügte sich durch Volkswirtschaften ...

