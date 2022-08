Das zumindest in absoluten Verkaufszahlen äußerst erfolgreiche Neun-Euro-Ticket läuft mit Ende August aus. Über eine mögliche Nachfolgelösung wird seit Wochen heftig diskutiert. Die SPD bringt jetzt ein 49-Euro-Ticket ins Spiel. Zwischen 30 und 40 Millionen Mal soll sich das sogenannte Neun-Euro-Ticket in jedem seiner drei Geltungsmonate verkauft haben. Das Ticket erlaubte es seinen Besitzer:innen, zum einmaligen Preis von neun Euro jeweils einen Monat lang den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ganz Deutschland zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...