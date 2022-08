Original-Research: Landi Renzo S.p.A. - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Landi Renzo S.p.A.



Unternehmen: Landi Renzo S.p.A.

ISIN: IT0004210289



Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,98 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Der Spezialist für alternative Kraftstoffe und Wasserstoff-/ Biogasinfrastrukturen; Führende Marktpositionierung bei alternativen Kraftstoffsystemen und Gas- und Wasserstoffinfrastrukturen; Starker Markttrend zu Biomethan und Wasserstoff sorgt für hohes Wachstumspotenzial im Gas-/Wasserstoffmobilitäts- und Infrastrukturgeschäft des Technologiekonzerns; Vielversprechende Wachstumsstrategie sollte ein dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum ermöglichen; Kursziel: 0,98 EUR; Rating: Kaufen



Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2021



Das abgelaufene Geschäftsjahr des Landi Renzo-Konzerns war v.a. geprägt durch signifikantes Wachstum, die erstmalige Konsolidierung des Joint Ventures SAFE & CEC und der Metatron-Akquisition und durch die andauernde Corona-Pandemie.



Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Landi Renzo-Gruppe mit einem dynamischen Konzernumsatzanstieg um 69,9% auf 241,99 Mio. EUR (VJ: 142,46 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Zu diesem sprunghaften Wachstum hat insbesondere die erstmalige Konsolidierung der SAFE & CEC-Gruppe (Infrastrukturgeschäft; mit Umsatzbeitrag durch Konsolidierung von 69,08 Mio. EUR) geführt, nachdem Landi Renzo zuvor die Kontrolle über das gemeinsame Joint Venture (51,0%-Beteiligung) erlangt hat. Bereinigt um die Konsolidierungseffekte von SAFE & CEC und der Metatron-Übernahme (Umsatzbeitrag durch Konsolidierung: 6,10 Mio. EUR), ergab sich für das Kerngeschäft (Green Transportation) ebenfalls auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr ein deutlicher Umsatzanstieg um 17,1% auf 166,82 Mio. EUR.



In Bezug auf die regionale Verteilung der Erlöse hat der Landi Renzo- Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 55,5% seiner Konzernumsatzerlöse von 241,99 Mio. EUR in Europa erwirtschaftet. Die verbliebenen Umsatzerlöse entfielen auf Nord- und Südamerika (15,9%) sowie Asien und die restliche Welt (28,6%).



Durch die im Sommer 2021 getätigte Metatron-Akquisition, hat Landi Renzo sein Green Transportation-Segment im Bereich von Gas- und Wasserstofftechnologien für den Antrieb von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen (Mid & Heavy Duty) deutlich gestärkt und zugleich seine geografische Präsenz und Kundenbasis in diesem Geschäftsfeld signifikant ausgebaut.



Auf operativer Ergebnisebene wurden ebenso signifikante Zuwächse erzielt. So ist das um Sonderkosten bzw. einmalige Kosten bereinigte EBITDA (Adj. EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 82,3% auf 14,61 Mio. EUR (VJ: 8,02 Mio. EUR) angestiegen. Gleiches gilt für das ausgewiesene EBITDA, welches sprunghaft um 89,8% auf 12,62 Mio. EUR (VJ: 6,65 Mio. EUR) zulegen konnte. Die bereinigte EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) konnte hierbei leicht auf 6,0% zulegen (VJ: 5,6%). Einer noch deutlich positiveren Margen- Entwicklung standen negative Effekte, v.a. in Form der hohen Materialpreisinflation und Lieferkettenproblemen, aus der anhaltenden Corona-Pandemie entgegen.



Einen deutlich positiven Effekt auf das operative Ergebnis hatte insbesondere der Ergebnisbeitrag aus der erstmaligen Vollkonsolidierung des Infrastrukturgeschäfts von SAFE & CEC (Adj. EBITDA-Beitrag: 7,40 Mio. EUR).

Unter Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten, ergab sich für das vergangene Geschäftsjahr ein Nettoergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von -0,98 Mio. EUR und damit eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr (VJ: -7,66 Mio. EUR). Das Nettoergebnisentwicklung wurde hierbei von einem positiven Konsolidierungsgewinn aus der Fair-Value-Bewertung von SAFE & CEC (8,80 Mio. EUR) deutlich positiv beeinflusst.



Zudem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass auf Pro-forma-Basis (d.h. angenommener Vollkonsolidierung von Metatron, SAFE & CEC, und dem indischen JV über volle 12 Monate) im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Konzernumsatz von 297,8 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 22,3 Mio. EUR erzielt worden wäre. Auf das Clean Tech Solutions-Geschäftsfeld entfiel hierbei ein Umsatz von mehr als 30,0%



Darüber hinaus hat die Gesellschaft im August diesen Jahres den erfolgreichen Abschluss der Bezugsfrist (gezeichnetes Volumen: 57,1 Mio. EUR) für ihre begonnene Kapitalmaßnahme mit einem Volumen von bis zu 60,0 Mio. EUR bekannt gegeben. Mithilfe dieses Barmittelzuflusses hat die Gesellschaft durchgeführte Akquisitionen (Metatron, Idro Meccanica) refinanziert und zugleich seine Kapitalstruktur gestärt, um hierdurch die weitere wachstumsorientierte Unternehmensentwicklung voranzubringen. Im Zuge der Kapitalerhöhung wurde ein neuer strategischer Aktionär, Itaca/ Tamburi, in den Aktionärskreis aufgenommen, der den Mehrheitsaktionär, die Familie Landi, bei der langfristigen Unternehmensentwicklung unterstützt. Daneben hat sich der aktuelle CEO Christiano Musi ebenso als Co-Investor an der Kapitalmaßnahme beteiligt.



Insgesamt ist es dem Landi Renzo-Konzern im vergangenen Jahr gelungen, auf den Wachstumskurs zurückzukehren und von deutlichen Erholungseffekten im Kerngeschäft zu profitieren. Die erstmalige Konsolidierung des Infrastrukturgeschäfts hat die Umsatz- und Ertragslage deutlich beflügelt. Die negativen Einflüsse aus der noch anhaltenden Corona-Pandemie haben einer noch positiveren operativen Entwicklung entgegengestanden. Auch auf strategischer Ebene hat das Unternehmen durch die gezielten Übernahmen von Metatron und Idro Meccanica sein Produktportfolio um Gas- und Wasserstofflösungen deutlich ausgebaut hat und damit seine Marktposition wesentlich gestärkt. Zudem konnte im Rahmen des anorganischen Wachstums die bisherige installierte Basis an Gaskompressoren (>6.000) um rund 150 Wasserstoffkompressoren erhöht werden.



Umsatz- und Ergebnisprognosen



Der Landi Renzo-Konzern verfolgt allgemein eine wachstumsorientierte Unternehmensstrategie. Wesentliche Elemente dieser Strategie bilden der weitere Ausbau der beiden Sparten 'Green Transportation' und 'Clean Tech Solutions'.



Im Kerngeschäft 'Green Transportation' (Komponenten und Systeme für die Gas- und Wasserstoffmobilität) soll das Wachstum mithilfe des verstärkten Fokus auf die Emerging Markets, wie z.B. Indien mit einem starken Wachstum der Gasmobilität in dieser Region und neuen Märkte vorangetrieben werden. Zudem beabsichtigt der Konzern durch den Ausbau des Geschäfts im Bereich der Gas- und Wasserstoffmobilität von mittleren und schweren LKWs (sog. Mid & Heavy Duty-Segment) das Segmentwachstum zusätzlich stark auszubauen. Gerade in dieser Nische sehen Marktexperten ein hohes Wachstumspotenzial für Gas- und Wasserstofftechnologien, da gasbezogene Technologien in diesem Bereich die bisher einzige praktikable Alternative zu traditionellen dieselbetriebenen LKWs darstellen.



In der zweiten Sparte 'Clean Tech Solutions' (Kompressorlösungen für Infrastrukturen) strebt die Gesellschaft den weiteren starken Ausbau ihres Infrastrukturgeschäfts mit dem Fokus auf Erdgas-, Biogas- und Wasserstoffinfrastrukturen (u.a. Biogas- und Wasserstofftankstellen etc.) an. Durch die mit dem Kompressorgeschäft verbundene Ausweitung der Kompressor-Installationsbasis sollen ebenfalls die hiermit zusammenhängenden margenstarken Wartungs- und Serviceerlöse deutlich erhöht werden und damit zu lukrativen wiederkehrenden After-Sales-Erlösen führen.

Auch Übernahmen (M&As) sind ein wichtiger Faktor der Unternehmensstrategie. Die Gesellschaft hält sich jederzeit die Option offen, durch gezielte Transaktionen die technologische Kompetenz und Kundenbasis sowie die geographische Präsenz zu erweitern bzw. zu stärken.



Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnet Landi Renzo mit Verbesserungen beim Konzernumsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieses lediglich qualitativen Ausblicks für die aktuelle Geschäftsperiode, hat die Technologiegesellschaft eine langfristige Umsatz- und Ergebnisplanung (neuer Business Plan 2022 bis 2025) veröffentlicht. Hiernach erwartet der Technologiekonzern bis 2025 durchschnittliche jährliche Umsatzzuwächse von 15,0% (CAGR) und ein zweistelliges EBITDA-Wachstum von 25,0% (CAGR), wobei anorganische Wachstumseffekte in dieser Planung nicht berücksichtigt sind.

Bereits im Q1 2022 hat die Gesellschaft deutliche Zuwächse beim Umsatz (+100,1% auf 66,90 Mio. EUR) und beim EBITDA (+350,0% auf 1,80 Mio. EUR) erzielt und damit bereits ein positives Auftaktquartal erreicht. Unserer Einschätzung nach belief sich der Auftragsbestand im Clean Tech Solutions- Segment zum Ende des ersten Quartals auf rund 85,0 Mio. EUR und verfügt damit über eine gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum.

Vor dem Hintergrund der guten Positionierung, der hohen Innovationskraft und der vielversprechenden Wachstumsstrategie des Unternehmens, erwarten auch wir in den kommenden Jahren eine dynamische Umsatzentwicklung. Sowohl das Segment 'Green Transportation' als auch das Geschäftsfeld 'Clean Tech Solutions' sollten hierbei durch ihre starken Marktpositionen zukünftig deutliche Umsatzzuwächse verzeichnen können. Entsprechend kalkulieren wir für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg auf 287,74 Mio. EUR (VJ: 241,99 Mio. EUR). Für die darauffolgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 kalkulieren wir mit einem weiteren Umsatzanstieg auf dann 323,88 Mio. EUR bzw. 357,17 Mio. EUR.



Parallel zu dem dynamischen Umsatzwachstum rechnen wir mit deutlichen Ergebnisverbesserungen in den kommenden Jahren. Deutliche Ergebniszuwächse sollten vor allem durch den verstärkten Ausbau des Geschäfts mit Komponenten und Systemen bei mittleren und schweren LKWs und der Ausweitung des Infrastrukturgeschäfts (v.a. dank des margenstarken After-Sales- Geschäfts) erzielt werden können, da diese Geschäftsbereiche allgemein deutlich höhere Margen aufweisen als das bisherige Kerngeschäft (verbesserter Umsatzmix). Zudem gehen wir davon aus, dass durch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und erwarte Volumeneffekte die künftigen Erträge auf allen Ergebnisebenen überproportional ansteigen werden. Daneben erwarten wir deutliche Synergieeffekte aus der Integration der in der Vergangenheit erworbenen Unternehmen und aus der noch engeren Verzahnung der komplementären Geschäftsbereiche, die ebenfalls die zukünftige Ergebnisentwicklung deutlich beflügeln sollte. Landi Renzo rechnet laut eigenen Angaben durch die Konzernintegration der akquirierten Gesellschaften mit jährlichen Einsparungen in Höhe von 6,00 bis 7,00 Mio. EUR. Des Weiteren sollten erwartete Preisanpassungen aufgrund von höheren Beschaffungspreisen ebenso die zukünftige Margenentwicklung positiv beeinflussen.



Konkret kalkulieren wir für das aktuelle Geschäftsjahr ein EBITDA in Höhe von 16,77 Mio. EUR. In den nachfolgenden Geschäftsjahren 2024 und 2025 sollte durch einsetzende Skalen-/Volumeneffekte, Synergien und einem nochmals verbesserten Umsatzmix ein weiterer Ergebnisanstieg auf 30,61 Mio. EUR bzw. 38,50 Mio. EUR gelingen. Parallel hierzu rechnen wir mit einem sukzessiven Anstieg der EBITDA-Marge von 5,2% in 2021 auf 10,8% in 2024.

Insgesamt sehen wir den Landi Renzo-Konzern in beiden Geschäftsfelder gut positioniert, um von dem Wachstumsbereich 'Green Mobility' und den verstärkten Investitionen in Gas- und Wassterstoffinfrastrukturen (durch Biogas- und Wasserstoff-Boom) zu profitieren. Hierdurch sollte es dem Unternehmen gelingen, den eingeschlagenen Wachstumskurs dynamisch fortzusetzen und eine überproportionale Ergebnisentwicklung zu erreichen.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 29.08.2022(10:08 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 29.08.2022(11:00 Uhr)

