Mainz (ots) -Woche 36/22So., 4.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:15.45 planet e.: Dürre am Rhein - Die Folgen der Wassernot (HD/UT)Film von Thomas Hies und Daniela HoyerDeutschland 2022("planet e.: Streitfall Windkraft" entfällt.)Mo., 5.9.0.55 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.25)NasimBitte Ergänzung beachten:Buch: Arne Büttner, Ole JacobsWoche 38/22So., 18.9.Bitte Änderung beachten:15.45 planet e.: Klimasünder Industrie(Text und weitere Angaben s. So., 25.9.2022, 15.45 Uhr)("planet e.: Trüffel - Der geheime Schatz unserer Wälder"verschiebt sich auf So., 2.10.2022, 15.45 Uhr)Woche 39/22So., 25.9.Bitte Änderung beachten:15.45 planet.e (HD/UT)Deutschland 2022("planet e.: Klimasünder Industrie"wird auf So., 18.9.2022, 15.45 Uhr vorgezogen.)Woche 40/22So., 2.10.Bitte Änderung beachten:15.45 planet e.: Trüffel - Der geheime Schatz unserer Wälder(Text und weitere Angaben s. So., 18.9.2022, 15.45 Uhr)("planet e.: Ostsee in Not" verschiebt sich auf So., 9.10.2022, 15.45 Uhr)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5307614