Der EuroStoxx50 büsste am späten Vormittag 1,67 Prozent auf 3543,41 Punkte ein und sackte auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli.Paris / London - Sorgen über weiter deutlich steigende Leitzinsen in den USA und Europa haben am Montag die europäischen Börsen schwer belastet. Der EuroStoxx 50 büsste am späten Vormittag 1,67 Prozent auf 3543,41 Punkte ein und sackte auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Der französische Cac 40 gab 1,72 Prozent auf 6166,29 Punkte ab. In Grossbritannien dagegen wurde nicht gehandelt.

