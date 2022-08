DJ Scholz ruft zu europäischer Einigkeit und zur EU-Reformen auf

Von Andrea Thomas

PRAG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einer europapolitischen Grundsatzrede an der Karls-Universität in Prag Einigkeit und Reformen innerhalb der Europäischen Union angemahnt. Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine müsse die EU nicht nur nach innen, sondern ihre Sicherheit, ihre Unabhängigkeit und ihre Stabilität auch gegenüber Herausforderungen von außen sichern.

Scholz versprach zudem der Ukraine weiter Unterstützung und dankte den EU-Partner für ihre Solidarität gegenüber Deutschland in der Gasversorgung. Insgesamt sei es für die EU notwendig, einseitige Abhängigkeiten bei Energie aber auch anderen Rohstoffen zu beenden. Zudem müsse die EU sich reformieren, um schnell gemeinsam handlungsfähig zu sein. Dies gelte auch in der Migrations- und Fiskalpolitik.

"Wir nehmen Russlands Angriff auf den Frieden in Europa nicht hin!", sagte Scholz laut vorab verbreitetem Redetext. Man werde die Idee von Europa gemeinsam verteidigen. "Wir müssen die Reihen schließen, alte Konflikte überwinden und neue Lösungen finden." Scholz versprach der Ukraine wirtschaftliche, finanzielle, politische, humanitäre und auch militärische Hilfen. "Wir werden diese Unterstützung aufrechterhalten, verlässlich und vor allem: so lange wie nötig!", so Scholz.

Insgesamt gelte für die europäische Politik in der Zeitenwende, die mit dem russischen Angriff begonnen habe, dass Brücken gebaut, statt aufgerissen werden müssten. Zu Recht hätten viele in den vergangenen Jahren nach einer stärkeren, souveräneren, geopolitischen EU gerufen. Die historischen Entscheidungen der vergangenen Monate hätte die Länder diesem Ziel nähergebracht.

Scholz dankbar für EU Solidarität bei Gas

Scholz verwies auf die zügige Verhängung von Sanktionen gegen Russland, die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen und Solidarität in der Energieversorgung.

"Wir arbeiten enger zusammen bei der Energieversorgung. Erst vor wenigen Wochen haben wir europäische Einsparziele beim Gasverbrauch beschlossen. Beides ist mit Blick auf den kommenden Winter essenziell. Und gerade Deutschland ist für diese Solidarität sehr dankbar", sagte Scholz. Deutschland sei mit Entschlossenheit dabei, seine Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern.

"Wir bauen alternative Kapazitäten zur Einfuhr von Flüssiggas oder Erdöl auf. Und wir tun dies solidarisch - indem wir auch an den Bedarf von Binnenländern wie der Tschechischen Republik denken", versprach Scholz.

Mehrheitsentscheidungen in EU nötig

Mit Blick auf die EU-Erweiterung betonte Scholz, dass angesichts der EU-Erweiterungen Reformen notwendig seien. Dabei setzt er auch künftig auf gemeinsame Entscheidungen und kein Vorgehen von einem kleinen Kreis an Ländern. "Ich will keine EU der exklusiven Clubs oder Direktorien. Sondern eine EU gleichberechtigter Mitglieder", so Scholz.

In dieser erweiterten Union würden die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zunehmen, was die politischen Interessen, die Wirtschaftskraft oder die Sozialsysteme angehe. Daher müssten die Kandidatenländer die Kriterien für den Beitritt erfüllen. Aber auch die EU selbst müsse sich fit machen für die Erweiterung, etwa durch institutionelle Reformen. Dazu zählte er die Notwendigkeit vom schrittweisen Übergehen zu Mehrheitsentscheidungen etwa in der gemeinsamen Außenpolitik sowie der Steuer, Migrations- und Fiskalpolitik. Ohne Mehrheitsentscheidungen drohte ein unübersichtlicher Wildwuchs.

"Ein Festhalten am Prinzip der Einstimmigkeit funktioniert nur, solange der Handlungsdruck gering ist. Spätestens angesichts der Zeitenwende aber, ist das nicht mehr der Fall", so Scholz. "Die Alternative zu Mehrheitsentscheidungen wäre im Übrigen nicht das Festhalten am Status quo.... sondern es wäre ein unübersichtlicher Wildwuchs - und eine Einladung an alle, die gegen ein geeintes geopolitisches Europa wetten und uns gegeneinander ausspielen wollen."

Brauchen verbindliche Regeln zum Schuldenabbau

Mit Blick auf die Eurozone sagte Scholz, dass es eine Verständigung darüber brauche, wie man die hohen Schuldenstände abbauen könne. Die Krisen der vergangenen Jahre hätten die Schuldenstände in allen Mitgliedstaaten steigen lassen. "Deshalb brauchen wir eine Verständigung darüber, wie wir diese hohen Schuldenstände abbauen", so Scholz. "Diese Übereinkunft muss verbindlich sein, Wachstum ermöglichen und politisch vermittelbar sein. Und zugleich muss sie allen EU-Staaten ermöglichen, die Transformation unserer Volkswirtschaften durch Investitionen zu meistern."

Gleichzeitig plädierte er mit Blick auf Dispute mit Polen und Ungarn dafür, dass innerhalb der EU Rechtsstaatlichkeit eingehalten werden und man von Blockademöglichkeiten wegkommen müsse. "Sinnvoll scheint mir auch, Zahlungen konsequent an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards zu knüpfen", sagte Scholz. "Und wir sollten der Kommission einen neuen Weg eröffnen, Vertragsverletzungsverfahren auch dann einzuleiten, wenn gegen das verstoßen wird, was uns im Kern zusammenhält: gegen unsere Grundwerte, die wir alle im EU-Vertrag festgeschrieben haben: Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte."

Einseitige Abhängigkeiten reduzieren

In seiner Rede rief Scholz die EU zudem dazu auf, ihre einseitigen Abhängigkeiten zu reduzieren. Dazu gehöre nicht nur die Abhängigkeit von russischen Energieimporten, sondern auch bei der Lieferung von Halbleitern.

"Solch einseitige Abhängigkeiten müssen wir schnellstmöglich beenden", so Scholz. "Europa verdankt seinen Wohlstand dem Handel. Dieses Feld dürfen wir nicht anderen überlassen. Deshalb brauchen wir auch weitere, nachhaltige Freihandelsabkommen und eine ambitionierte Handelsagenda."

Nötig sei zudem eine echte europäische Kreislaufwirtschaft, bei der Lithium, Kobalt, Magnesium oder Nickel, auf das die Betriebe so dringend angewiesen seien, wiederverwertet würden. Denn diese Rohstoffe seien längst hier in Europa in Handys und in Autobatterien vorhanden.

"Wir brauchen einen 'game plan', so etwas wie eine Strategie 'Made in Europe 2030'", so Scholz. "Für mich heißt das: Dort, wo Europa verglichen mit dem Silicon Valley, Shenzhen, Singapur oder Tokio zurückliegt, werden wir uns an die Spitze zurückkämpfen."

Brauchen engere Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sei außerdem deutlich geworden, dass die EU in ihren Verteidigungsanstrengungen besser zusammenspielen müsse. Verglichen mit den USA gebe es in der EU ein Vielfaches an unterschiedlichen Waffensystemen. Das sei ineffizient.

Mit Blick auf Deutschlands geplante Ausgaben in die Luftverteidigung versprach Scholz, dass diese so ausgestaltet würden, dass sich daran auch die europäischen Nachbarn beteiligen könnten. "Ein gemeinsam aufgebautes Luftverteidigungssystem in Europa wäre nicht nur kostengünstiger und effizienter, als wenn jeder von uns seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaut", erklärte Scholz.

