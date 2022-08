Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG



Sto erwartet auch in H2 zweistellige Wachstumsraten



Sto hat am vergangenen Mittwoch die Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt und die Guidance umsatzseitig angehoben. Darüber hinaus präsentierte der Finanzvorstand auf dem 8. Hamburger Investorentag - HIT zur aktuellen Lage des Konzerns.



Abflachende Dynamik, aber zuversichtlicherer Ausblick: In H1 legten die Erlöse um 14,2% yoy auf 888,4 Mio. Euro zu. Für Q2 impliziert dies eine erwartungsgemäß geringere Umsatzdynamik von +9,7% yoy auf rund 520,4 Mio. Euro, die laut Sto zudem zunehmend aus Verkaufspreiserhöhungen resultierte. Auf Halbjahressicht war das Auslandsgeschäft mit einem Zuwachs von 18,1% yoy der Haupttreiber. Hier kamen vor allem wirksame staatliche Fördermaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung in Italien und Frankreich zum Tragen, während das Inlandsgeschäft mit +9,2% yoy nur etwa halb so stark zulegte. Die Auslandsquote stieg demzufolge um 200 BP auf 58,0%. Nach ersten Angaben zum Q3-Beginn übertraf der Konzernumsatz im Juli den Vorjahreswert, lag jedoch unter den Erwartungen. Nichtsdestotrotz hob Sto aufgrund der insgesamt robusten Nachfrageaussichten für das zweite Halbjahr die Umsatz-Guidance auf 1,79 Mrd. Euro an (zuvor: 1,74 Mrd. Euro), was für H2 ein erneut zweistelliges Wachstum i.H.v. 11,0% impliziert. Voraussetzungen hierfür sind laut Vorstand u.a. ein zumindest normaler Witterungsverlauf sowie eine durchgängige Belieferung mit Energie bzw. Gas. Außerdem wurden in verschiedenen Sto-Gesellschaften weitere Preiserhöhungen vorbereitet, die nun erfolgreich umgesetzt werden müssten.

Ergebnis nach wie vor unter Vorjahr: Ergebnisseitig lag Sto im Zeitraum bis Ende Juli beim Konzernergebnis trotz des deutlichen Mehrumsatzes weiterhin unter dem Vorjahresniveau. Per 30.06. stand angesichts der Beschaffungs- und Energiepreissteigerungen ein Rückgang der Rohertragsmarge um 330 BP auf 50,2% zu Buche, was in einem EBIT von 64,0 Mio. Euro (Vj.: 68,9 Mio. Euro) bzw. einem EAT von 44,0 Mio. Euro (Vj.: 50,3 Mio. Euro) mündete. Da die Beschaffungskosten weiter anzogen, beließ der Vorstand die Ergebnis-Guidance für das Gesamtjahr trotz der erhöhten Umsatzprognose bei einem EBIT i.H.v. 114 bis 134 Mio. Euro, was eine Ergebnisverbesserung ggü. dem Vorjahr weiterhin nicht ausschließt. CAPEX-seitig sollen in 2022 nach wie vor 63 Mio. Euro investiert werden, wenngleich in H1 aufgrund der Verwerfungen lediglich ein Volumen von 14,4 Mio. Euro (-16,8% yoy) getätigt worden ist.



Prognosen angepasst: Wir verlagern einen Teil unserer

Investitionserwartungen in 2023 (MONe Sachinvestitionsquote 2022: 3,1% vs. zuvor: 3,8%) und setzen die Prognose für den Konzernumsatz in 2022 herauf. Aus Risikoaspekten positionieren wir uns aber weiterhin leicht unterhalb der Guidance. Die Visibilität hinsichtlich der Erreichbarkeit des Ergebnisziels hat sich indes infolge der erhöhten Umsatz-Guidance spürbar verbessert. Die mittelfristige Zielsetzung eines Umsatzniveaus von 2,1 Mrd. Euro in 2025 wurde erneut bekräftigt. Dem sollen in 2023 ff. jährlich Investitionen von 80 bis 90 Mio. Euro vorausgehen, was etwas über unseren bisherigen Planzahlen liegt, sodass wir auch diese nach oben anpassen.

Fazit: Sto wird weiterhin durch die Beschaffungsmarktlage ausgebremst, erzielt in diesem Umfeld u.E. jedoch respektable Ergebnisse. Da sich die Situation ab 2023 entspannen sollte, die strukturellen Treiber vor dem Hintergrund globaler Klimaschutzziele intakt sind und die Bewertung fundamental günstig ist, bestätigen wir die Kaufempfehlung und das Kursziel.







