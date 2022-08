Der aktuelle Marktkommentar von Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management: zur Rede von Fed-Präsident Jerome Powell in Jackson Hole: Der Vorsitzende Powell sprach unlängst in Jackson Hole, wo er die hawkische Haltung der US-Notenbank gegenüber dem derzeit hohen Inflationsniveau beibehielt und bekräftigte. In einer kurzen und prägnanten Rede ging er auf mehrere Punkte ein: Erstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...