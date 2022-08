Bayern Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger will, dass Pumpspeicherkraftwerke Vergütungen für Systemdienstleistungen erhalten und er fordert die Doppelbelastung für Großspeicher bei Steuern und Abgaben zu beenden. Neue Pumpspeicherkraftwerke können einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Bayern Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger fordert deshalb Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in einem Brief auf, die Rahmenbedingungen für Pumpspeicherkraftwerke ...

