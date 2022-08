HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3291 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/102 geht es nicht wie ursprünglich geplant um Winnetou, sondern um Wien Energie. Ich möchte die Geschehnisse zusammenfassen: Offenbar geht es um Spark Spreads an der EEX, hier sind für die Differenz von Gas- und die Stromfutures die Margenanforderungen explodiert, es könnte also eine ähnliche Geschichte wie bei der deutschen Uniper sein. Bereits 2019/2020 gab es bei der Wien Energie - viel kleiner - eine ähnliche Konstellation, die dann zu einer guten Bilanz 2020 führte ....

