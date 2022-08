Der chinesische Photovoltaik-Konzern verzeichnet in der Berichtsperiode einen Umsatz von umgerechnet rund 2,81 Milliarden US-Dollar. Operativ rutschte das Unternehnmen jedoch in die roten Zahlen.Durchwachsen sind die Zahlen, die Jinko Solar für das zweite Quartal 2022 vorgelegt hat. Absatz und Umsatz haben sich demnach gut entwickelt. Der chinesische Photovoltaik-Konzern lieferte 10,532 Gigawatt Solarmodule sowie 349 Megawatt Wafer und Zellen aus - zusammen stieg damit der Absatz im Vergleich zum ersten Quartal um 25,5 Prozent und lag mehr als doppelt so hoch wie im zweiten Quartal des Vorjahres. ...

