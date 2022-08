US-Notenbankchef Jerome Powell bereitet die Märkte auf einen langen Kampf gegen die Inflation vor. Die restriktive Geldpolitik müsse fortgesetzt werden. Der Bitcoin und andere Kryptos brechen daraufhin weiter ein.

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen belastet den Krypto-Markt: Der Bitcoin fiel am Montagvormittag laut CoinMarktCap zeitweise auf rund 19.611 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte Juli 2022.



US-Notenbankchef Jerome Powell hat am vergangenen Freitag beim Zentralbank-Symposium in Jackson Hole erklärt, dass die Fed weitere Zinsschritte plane, um die ausufernde Inflation in den USA zu bekämpfen. Dabei müssten auch etwaige konjunkturelle Folgeschäden in Kauf genommen werden. Damit trat Powell Spekulationen am Markt entgegen, die von Zinssenkungen im kommenden Jahr ausgingen.

Der Marktwert aller weltweit 20.768 Kryptowährungen brach infolgedessen unter die psychologisch wichtige Marke von einer Billion US-Dollar ein. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.

Steigende Zinsen machen risikoreiche und zinslose Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv. Zinstragende Titel wie festverzinsliche Wertpapiere gewinnen hingegen an Attraktivität.

Derzeit liegt die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 953 Milliarden US-Dollar (Stand: 29.08.2022, 12:37 Uhr).

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Auf welche Werte Sie jetzt nicht setzen sollten, erfahren Sie in unserem kostenlosen Report. Hier geht's zum kostenlosen Report "Finger weg von diesen Charts"!

Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~EUR