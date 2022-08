Der Euro hat anfängliche Kursverluste wett gemacht und etwas zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9980 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro hat am Montag anfängliche Kursverluste wett gemacht und etwas zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 0,9980 US-Dollar. Am Morgen war sie noch bis auf 0,9914 Dollar gefallen. Der Euro notiert damit weiter knapp unter der Parität zum Dollar. Auch zum Franken hat sich der Euro auf 0,9670 von 0,9623 Franken am Morgen relativ deutlich verteuert. Das USD/

