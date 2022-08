Der australische Goldproduzent Northern Star Resources (WKN A0BLDY) hat in den ersten 12 Monaten nach Abschluss der Fusion mit Saracen Resources den Umsatz um 35% und das bereinigte EBITDA um 31% steigern können.Wie das Unternehmen mitteilt, erreichte man mit 1,56 Mio. Unzen Gold die Produktionsprognose für das Geschäftsjahr. Northern Star gab dabei die so genannten "all-in sustaining cost" (AISC) mit 1.633 AUD pro Unze an und meldete so einen Umsatz ...

