Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax rutscht wegen Zinsängsten weiter ab Die von US-Notenbank-Chef Jerome Powell neu angefachte Zinsangst belastet am Montag weiter den deutschen Aktienmarkt. Der am Freitag schon tiefrote Dax rutschte gegen Mittag nochmals um 1,46 Prozent ab auf das niedrigste Niveau seit Mitte Juli. weiterlesen Politik Scholz kündigt neues Luftverteidigungssystem an Bundeskanzler Olaf Scholz will gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...