Toronto (ots/PRNewswire) -- Das Binance Exchange Traded Product von Valour ist das 10. ETP von Valour und das 2. ETP, das weltweit ein Engagement in BNB bietet.- Valour Binance (BNB) EUR (CH1149139672) wird es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, einfach und sicher über ihre Bank oder ihren Broker in BNB-Token zu investieren.- Das ETP wird zunächst an der Börse Frankfurt, der größten Börse in Deutschland, erhältlich seinValour Inc. (Das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gab heute bekannt, dass es sein neues Binance Coin Exchange Traded -Produkt ("ETP") an der Börse Frankfurt auf den Markt bringen wird. Der Handel mit Valour (BNB) ETP beginnt heute, am 24. August 2022.Das Valour Binance (BNB) EUR ETP (CH1149139672) bildet den Kurs von BNB, dem nativen Token hinter der BNB Chain, genau ab. Er dient in erster Linie dazu, Transaktionen in der BNB-Kette zu ermöglichen und fungiert als Governance-Token für das Netzwerk. BNB Chain ist eine dezentrale, quelloffene Multi-Chain-Plattform, die zum Aufbau einer parallelen virtuellen Ökosystem-Infrastruktur verwendet wird. Das erlaubnisfreie Smart Contracts-Netzwerk prägt und skaliert das Wachstum von MetaFi (die Schnittmenge der DeFi-Infrastruktur mit GameFi, SocialFi, dem Metaversum, Web3 und NFTs). BNB gehört derzeit zu den fünf größten Kryptowährungen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung (48,052 Mio. USD, Stand: 23. August 2022)."BNB ist ein dynamisches digitales Asset. Indem wir ein Engagement in diesen Token an der Börse Frankfurt anbieten, ermöglicht Valour Anlegern ein sicheres Engagement über eine angesehene und renommierte Börse", erläuterte Russell Starr, CEO von Valour. "Ich bin zuversichtlich, dass unser niedriges Gebührenmodell das Interesse an unserem Valour (BNB) ETP steigern wird, da immer mehr Anleger versuchen, mit digitalen Anlagen zu diversifizieren.""Durch den Einstieg in digitale Vermögenswerte über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, der Risikominderung und der operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist", fährt Marco Infuso, Chief Sales Officer von Valour, fort.Valour bbietet vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet. Zusätzlich zu Binance Coin (BNB) umfasst die bestehende Produktpalette von Valour auch Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) und Enjin (ENJ) ETP mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerten, die völlig gebührenfrei sind.Weitere Informationen zu Valour finden Sie unter https://valour.com/.Informationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralem Finanzwesen schließt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und bahnbrechenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte unterstützt. Valours Ziel ist es, den Zugang von Anlegern zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Anlegern den Zugang zur Zukunft des Finanzwesens über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Handel von Valour (BNB) ETP, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkannt werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden" oder "werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von ETPs von Valour durch die Börsen, einschließlich der NGM, Frankfurt und Euronext, die Anlegernachfrage nach den Produkten Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl Valour versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Valour verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE NEO BÖRSE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1884131/Valour__Inc__Valour_Announces_Debut_of_Binance_Coin_Exchange_Tra.jpgPressekontakt:Dave Gentry,RedChip Companies Inc.,1-800-RED-CHIP (733-2447),407-491-4498,Dave@redchip.com; Öffentlichkeitsarbeit: Wachsman PR,valour@wachsman.comOriginal-Content von: Valour, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163551/5308063