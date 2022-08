Die Talfahrt an den US-Börsen vom Freitag setzt sich zum Wochenstart fort. An den Finanzmärkten dominieren nach wie vor Sorgen vor weiter deutlich steigenden Leitzinsen in den USA und auch in Europa, die die Wirtschaft belasten könnten. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rutscht 30 Minuten vor Beginn des Parketthandels erneut unter die Marke von 32.000 Punkten, die er erst Ende Juli zurückerobert hatte. Genauso düster sieht es für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 aus, der unter 12.500 ...

