Logitech hatte die Belieferung seiner Einzelhändler in Russland bereits im März eingestellt. Die lokale Vertretung wurde jedoch aufrechterhalten, in der Hoffnung auf eine relativ schnelle Lösung des Konflikts.Lausanne - Nachdem der Logitech-Konzern seine Lieferungen nach Russland wegen des Krieges in der Ukraine zunächst gestoppt hatte, gab er nun die Einstellung der Aktivitäten seiner lokalen Tochtergesellschaft bekannt. Allen Beschäftigten wurde zum Ende des laufenden Monats gekündigt. «Wir haben die Situation genau verfolgt und leider erlauben es uns die Umstände nicht, die Geschäfte wie bisher...

