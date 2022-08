Frankfurt am Main (ots) -Milupa ruft aus Vorsorgegründen in Deutschland den "Milupa Milchbrei Grießbrei mit Cornflakes, ab dem 8. Monat" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.09.2023 zurück. Es ist ausschließlich dieses Produkt mit dem entsprechendem Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen. Das Produkt wurde zwischen dem 26. Juli und 26. August 2022 ausgeliefert.Milupa ruft das betroffene Produkt aus Vorsorgegründen zurück, da in einigen Packungen nicht auszuschließen ist, dass sich Teile von Hartplastik befinden, die unter Umständen scharfkantig sein können, so dass es beim Verzehr zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen - wie Verletzungen im Mundraum - kommen kann.Die Qualität unserer Produkte und die Sicherheit unserer VerbraucherInnen haben für uns stets die oberste Priorität. Wir bedauern, dass der betroffene Milupa "Milchbrei Grießbrei mit Cornflakes" nicht unseren hohen Qualitätsstandards entspricht. Wir haben sofortige Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass unsere Produktion weiterhin unsere strengen Standards für Lebensmittelqualität und -sicherheit einhält. Nach unserer Kenntnis sind keine weiteren Chargen dieses Produktes mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum sowie keine anderen Milupa Produkte betroffen.Der Rückruf wird in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden durchgeführt.Eltern sollen das betroffene Produkt mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr verfüttern. Wenn Eltern betroffene Produkte zu Hause haben, sollen sie sich bitte an den Milupa Elternservice unter 0800 737 5000 wenden oder die Ware dort zurückgeben, wo sie erworben wurden. Milupa erstattet die damit verbundenen Kosten.Kontakt für Journalistenrückfragen:Barbara Wellmann | PressesprecherinNutricia Milupa GmbH, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am MainT: +49 (0)173 635 19 67E-Mail: pressestelle@danone.comOriginal-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53080/5308154