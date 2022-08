Der Oberste Gerichtshof hat in einem heute zugestellten Zwischenurteil entschieden, dass der zwischen der Stadt Linz und der Bawag geschlossene Swap Vertrag unwirksam ist. Als Folge daraus wird die Bawag ihre derzeit gegen die Stadt Linz gebuchte Forderung zur Gänze, d.h. in Höhe von 254 Mio. Euro, bilanziell abschreiben, teilt die Bank mit. Diese Abschreibung wird keine Auswirkungen auf die Kapitalausschüttungspläne der Bawag Group haben, da die Bank die Auswirkungen im Hinblick auf ihre aufsichtsrechtlichen Eigenmittel in den Vorjahren vollständig berücksichtigt hat. Die Bawag wird den Angaben zufolge Schadenersatzansprüche gegenüber der Stadt Linz gerichtlich verfolgen, sofern keine vernünftige Einigung erzielt werden kann. "Leider hat ...

