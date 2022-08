Allen Grund zur Freude haben heute Exxon Mobil-Aktionäre. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund drei Prozent nach vorne. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund 0,3 Prozent für neue Monatshochs. Bei 101,56 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...