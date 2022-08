Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Medienberichte, wonach einige EZB-Ratsmitglieder einen Zinsschritt um 75 Basispunkte am 8. September diskutieren möchten, ließ die Zinsvolatilität erneut sprunghaft anspringen, so die Analysten der DekaBank.Auch wenn die ?STR-Forwards daraufhin massiv korrigiert hätten und nun eine Wahrscheinlichkeit von 50% für einen solchen Schritt einpreisen würden, erscheine er kaum mehrheitsfähig und eine erneute Anhebung um 50 Basispunkte am 8. September bleibe das Hauptszenario. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...