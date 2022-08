Der USD/JPY könnte sich in den nächsten Wochen in den Bereich von 139,00 bewegen, kommentieren die Devisenstrategen der UOB Group Quek Ser Leang und Peter Chia. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Der USD stieg an und schloss letzten Freitag bei 137,52 (+0,75%), bevor er während der asiatischen Stunden über 138,00 sprang. Auch wenn der rasche Anstieg ...

