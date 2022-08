Die strategische Beziehung ist eine weitere Bestätigung für die Lösung von HUVRdata und erweitert das Partner-Ökosystem von HUVR

Heute, im Rahmen der ONS 2022,freut sich HUVRdata, die Inspektionsdatenmanagementssoftware-Plattform (IDMS) der nächsten Generation, bekannt zu geben, dass Oceaneering International, Inc. sich für die IDMS von HUVR entschieden hat und außerdem dem HUVR Partner Network (HPN) beigetreten ist. Als weltweit tätiges Technologieunternehmen, das technische Dienstleistungen und Produkte sowie Roboterlösungen für die Offshore-Energie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Fertigungs- und Unterhaltungsindustrie anbietet, bringt Oceaneering umfangreiches Wissen und Erfahrung in das Partner-Ökosystem von HUVRdata ein.

Getrieben von der weltweiten Energienachfrage und den zunehmenden Sicherheits-, Umwelt- und Governance-Bedenken wird der globale Markt für Anlagenintegrität bis 2027 voraussichtlich auf 37,9 Milliarden USD wachsen. Gleichzeitig haben die Anlageneigentümer mit Störungen zu kämpfen, die durch den Wegfall von Fachexperten, eine zunehmende Regulierung und neue Inspektionstechnologien sowie eine noch nie dagewesene Menge und Vielfalt an entscheidenden Daten verursacht werden.

"Wir streben danach, die komplexesten operativen Herausforderungen der Welt zu lösen, indem wir Technologien bereitstellen, die die von uns belieferten Branchen sicherer, effizienter und umweltfreundlicher machen", sagte Roderick A. Larson, Präsident und Chief Executive Officer von Oceaneering. "Wir freuen uns darauf, die HUVR-Plattform mit der Expertise und der weltweiten Präsenz von Oceaneering im Bereich Integritätsmanagement zu einem transformativen, durchgängigen digitalen Angebot zu vereinen, um die Entscheidungen unserer Kunden im Bereich Integritätsmanagement zu beschleunigen und ihnen fundiertere Informationen zu liefern."

Als neuestes Mitglied des HPN schließt sich Oceaneering 34 bestehenden Unternehmen an, die sich der Entwicklung einer optimierten und einfachen Lösung für Eigentümer von Industrieanlagen und Anbieter von Inspektionsdienstleistungen verschrieben haben. Das HPN wurde geschaffen, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, beliebige Hardware- und Software-Tools und -Technologien in ihre Inspektions-Workflows einzubinden, in dem Wissen, dass die dabei entstehenden Daten nahtlos integriert, normiert, indiziert und für Berichte und Analysen in einer einzigen IDMS-Plattform genutzt werden können.

"Die Aufnahme von Oceaneering in das HPN ist für die gesamte Branche ein großer Gewinn und wird dazu beitragen, unsere Mission zur Umgestaltung der Art und Weise, wie sämtliche Inspektions-Workflow-Daten erfasst, verwaltet und monetarisiert werden, noch schneller umzusetzen", so Bob Baughman, CEO von HUVRdata. "Es ist außerdem eine unglaublich positive Bestätigung zu wissen, dass die Due Diligence eines so angesehenen und diversifizierten Technologieunternehmens zur Auswahl von HUVR geführt hat."

Über HUVRdata

HUVRdata ist die nächste Generation der Softwareplattform für Inspektionsdatenmanagement. Das speziell für die Cloud konzipierte, mobil angebundene und anbieterunabhängige HUVR IDMS ermöglicht die Aggregation, Analyse und Automatisierung visueller und quantitativer Inspektionsdaten von beliebigen Geräten, Sensoren, Robotern oder Feldtechnikern. Die größten Energieerzeuger und die am stärksten spezialisierten Inspektionsdienstleister haben durch den Einsatz von HUVR bei der Planung von Inspektionen, der Arbeitsverwaltung, der Datenerfassung, der Bewertung von Ergebnissen und der Erstellung von Analyseberichten einen sofortigen ROI erzielt und zwar aus jedem beliebigen Workflow heraus und im Zusammenspiel mit den vorhandenen Aufzeichnungssystemen. Die Eigentümer von Industrieanlagen haben nun endlich eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, den Zustand der Infrastruktur zu visualisieren und so die Einhaltung von Vorschriften, die Zuverlässigkeit und die operative Exzellenz zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.huvrdata.com/

Über Oceaneering International, Inc.

Oceaneering ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das technische Dienstleistungen und Produkte sowie Roboterlösungen für die Offshore-Energie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Fertigungs- und Unterhaltungsindustrie anbietet.

