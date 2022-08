Die Partnerschaft erweitert die schnell wachsende globale Präsenz von People2.0 in Indien

People2.0, die weltweit größte globale Plattform für Employer-of-Record- (EOR) und Agent-of-Record-Dienste (AOR), gab heute die Übernahme von Husys bekannt, einem in Indien ansässigen Anbieter von ganzheitlichen Personalberatungs- und EOR-Diensten. Die Transaktion ist die fünfte Übernahme durch People2.0 innerhalb des letzten Jahres, wodurch das Unternehmen seine globale Präsenz und sein Angebot an EOR- und AOR-Dienstleistungen weiter ausbaut. Diese jüngste Übernahme baut die Fähigkeiten von People2.0 weiter aus, um weltweit tätige Konzerne auf dem schnell wachsenden indischen Markt zu betreuen, und bietet Husys zugleich neue Möglichkeiten auf der ganzen Welt.

"Es ist uns nicht nur eine Ehre, mit einem erfahrenen und bewährten EOR-Dienstleister wie Husys zusammenzuarbeiten, sondern es bedeutet auch einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Mission, weltweit als führender Anbieter flexibler und mobiler Arbeitsformen angesehen zu werden", sagte Erik Vonk, Vorstandsvorsitzender und CEO.

"Nachdem wir kürzlich unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben, haben wir über die Entwicklung von Husys und die Möglichkeiten, die wir in der sich ständig verändernden Arbeitswelt vor uns haben, nachgedacht", sagte GR Reddy, CEO und Gründer. "Wir sind unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sehr dankbar, dass sie uns diesen Weg ermöglicht haben. Wir freuen uns auf die Zukunft und die Vorteile, die unsere Teams und Kunden durch die Aufnahme in die People2.0-Familie erhalten werden."

Im März verkündete People2.0 die Übernahme des in Abu-Dhabi ansässigen EOR/AOR-Dienstleisters BOTH und erweiterte damit die Präsenz des Unternehmens auf dem schnell wachsenden MENA-Markt. Im April stärkte People2.0 durch die Übernahme der Ayers Group in Sydney die Marktführerschaft in Australien. Im vergangenen Monat erweiterte People2.0 sein Dienstleistungsangebot durch die Übernahme der Brookson Group, einem in Großbritannien ansässigen führenden Anbieter von Support-Dienstleistungen für unabhängige Auftragnehmer.

Das Team von Husys wird sich den regionalen Geschäftsbereichen von People2.0 in der Region APAC anschließen, um die Beständigkeit der Beziehungen zu gewährleisten und die Kunden dabei zu unterstützen, die globalen Ressourcen von People2.0 optimal zu nutzen. In den kommenden Monaten wird Husys mit der Übernahme des Namens und der Marke People2.0 beginnen. Weitere Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über People2.0

People2.0 ist der weltweit führende Anbieter für globale, mobile, flexible und dezentrale Arbeitsformen. Die weltweit angesiedelten Niederlassungen des Unternehmens als Employer of Record (EOR) und Agent of Record (AOR), die durch die firmeneigene FlexLife-Technologieplattform miteinander vernetzt sind, bilden ein einzigartiges weltweites Ökosystem, in dem Talentanbieter jede Kategorie von Arbeitnehmern in jeder beliebigen Arbeitsform und an jedem beliebigen Ort beschäftigen können, während unabhängig tätige Fachkräfte Zugang zu Business-Support-Services und portablen Zusatzleistungen haben. Der weltweite Einsatz von Arbeitskräften wird über einen einzigen Rahmenvertrag und eine einzige Anlaufstelle erleichtert. Besuchen Sie People20.com.

Über Husys

Husys wurde 2002 in Hyderabad, Indien, gegründet und war einer der Vorreiter bei der Einführung eines innovativen und umfassenden Outsourcings der Personalabteilung für kleine und mittlere Unternehmen. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner für Personaldienstleister entwickelt. Mit der Einführung der PEO/EOR-Dienstleistungssparte im Jahr 2007 half Husys mehr als 500+ internationalen Unternehmen bei der Expansion nach Indien.

In den letzten 20 Jahren hat Husys mehr als 3000 inländische und internationale Unternehmen erfolgreich mit seiner firmeneigenen HRIS-Software unterstützt. ApHusys (HRIS-Anwendung) ist eine innovative Komplettlösung für HR-Lösungen aus einer Hand, mit der Husys seine Kunden schnell und effizient unterstützen kann. Besuchen Sie Husys.com.

