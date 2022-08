PRAG (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Grundsatzrede von Olaf Scholz in Prag:

"Wollen die Europäer weiter nach ihren eigenen Vorstellungen von Demokratie, Menschenrechten und Marktwirtschaft leben, dann müssen sie ihr Zusammenwirken auf allen wichtigen Politikfeldern intensivieren und schlagkräftiger organisieren. Auch Scholz musste an der Karls-Universität lange reden, um all die Punkte behandeln zu können, mit denen sich die europäische Reformdebatte schon lange quält. (...) Auch in Deutschland, das sich als europäischer Musterknabe versteht, müssten sich viele erst an den Gedanken gewöhnen, bei Entscheidungen über die Migrationspolitik, das Schuldenmachen oder Militäreinsätze überstimmt zu werden. Den Nationen des freien Europas sollte jedoch schon klar sein, dass sie ihre Freiheit und ihren Wohlstand zusammen besser und dauerhafter verteidigen können als jede für sich."/al/DP/stw