DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. August

=== 08:00 EU/Abschluss informelles Treffen der Verteidigungsminister (seit 29.8.), Prag *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: +10,4% gg Vj zuvor: +10,7% gg Vj 09:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen August *** 10:00 DE/Bundeskabinett, Klausurtagung (bis 31.8.); gg 12:45 PK von Bundeskanzler Scholz und Spaniens Ministerpräsident Sanchez, Meseberg 10:00 DE/Präsident des Deutschen Städtetages, Kämpfer, PK zu "Energie sparen und Versorgungssicherheit in den Städten", Berlin 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Online-HV 10:30 DE/Bundeskartellamt, PK (virtuell) mit Präsident Mundt zum Jahresbericht 2021/2022 *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 97,9 zuvor: 99,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +2,5 zuvor: +3,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -24,9 Vorabschätzung: -24,9 zuvor: -27,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, Rockström, und Ko-Präsidentin des Club of Rome, Dixson-Decleve, PK zum Bericht des Club of Rome zu konkreten Wegen aus der Klimakrise, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+7,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+7,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+8,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj 14:45 DE/Grünen-Fraktionschefs Dröge und Haßelmann, Auftaktstatements vor Klausurtagung der Grünen- Bundestagsfraktion, Potsdam 15:00 EU/informelles Treffen der Außenminister im Gymnich-Format (bis 31.8.), Prag *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 97,4 zuvor: 95,7 17:50 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H, Frankfurt 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q, Palo Alto *** 22:15 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen August *** - DE/Stellenindex BA-X August ===

