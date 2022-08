Swiss Prime Anlagestiftung / Schlagwort(e): Ankauf/Kapitalerhöhung

MEDIENMITTEILUNG Olten, 30. August 2022 Übernahme von 33 Liegenschaften im Umfang von CHF 231 Mio. in Form einer Sacheinlage der Personalvorsorgestiftung der Ringier Gruppe

Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» vom 29. August bis am 23. September 2022

Audio-Webcast mit Details zur Emission am 1. September 2022 Die Swiss Prime Anlagestiftung erwirbt für die Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz» im Rahmen einer Sacheinlage der Personalvorsorgestiftung der Ringier Gruppe (PVS Ringier) 33 Liegenschaften. Mit der Übernahme dieser Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 231 Millionen steigt der Verkehrswert des Immobilienportfolios auf über CHF 3.5 Mrd. «Das Portfolio der PVS Ringier passt aufgrund des grossen Wohnanteils von rund 85% und der breiten regionalen Allokation an guten, bis sehr guten Lagen ideal in das bestehende Portfolio. Die Swiss Prime Anlagestiftung macht damit einen substanziellen Wachstumsschritt und gewinnt eine neue Anlegerin mit einem langjährigen Bekenntnis zur Anlagestiftung», sagt Jérôme Baumann, Stiftungsratspräsident und Delegierter der Swiss Prime Anlagestiftung. Zwei Drittel der Liegenschaften liegen in den Kantonen Aargau und Luzern. Die übrigen Liegenschaften befinden sich in den Kantonen Bern, Genf, Zug und Zürich. Das übernommene Portfolio weist eine tiefe Leerstandsquote von unter 4% auf. Über 70% der Liegenschaften sind saniert und in einem sehr gepflegten Zustand. Die Eigentumsübertragung erfolgte am 16. August 2022. «Neben den Stärken des bestehenden Portfolios der Anlagegruppe, war die professionelle Abwicklung des Geschäfts ausschlaggebend für die Entscheidung, die Transaktion mit der Swiss Prime Anlagestiftung durchzuführen», so Antonio Sacco, Geschäftsführer der Personalvorsorgestiftung der Ringier Gruppe. Öffnung der Anlagegruppe «SPA Immobilien Schweiz»

Wie bereits am 30. Juni 2022 kommuniziert, wird die Anlagegruppe für eine weitere Emission geöffnet. Die Zeichnungsfrist dauert vom 29. August bis am 23. September 2022. Die 10. Kapitalaufnahme ermöglicht den Investoren, in ein etabliertes, attraktives und stabiles Immobilienportfolio auf NAV-Basis (ohne Agio-Zuschlag), mit tiefem Leerstand von 2.66% (per 30. Juni 2022) sowie Aussichten auf eine attraktive Rendite zu investieren. Die Anlagegruppe hat per 31. Dezember 2021 mit 6.39% eine rekordhohe Anlagerendite erzielt und diese gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Das aufgenommene Kapital wird für Zukäufe weiterer attraktiver Liegenschaften, zur Finanzierung der renditestarken Entwicklungsprojekte sowie zur Reduktion der Fremdfinanzierungsquote verwendet. Audio-Webcast Am Donnerstag, 1. September 2022 um 10.00 Uhr findet ein Audio-Webcast statt. In diesem wird die Emission im Detail vorgestellt und es werden Fragen beantwortet. Medienmitteilung (PDF) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Jérôme Baumann

Die Swiss Prime Anlagestiftung («SPA») wurde 2015 gegründet und ist eine Stiftung im Sinne von ZGB Art. 80 ff. und BVG Art. 53 g ff. mit Sitz in Olten. Die Anlagestiftung dient der beruflichen Vorsorge und bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder. Die SPA ist in der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) vertreten und wird durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt. Seit ihrer Gründung sind ESG-Kriterien «Environment», «Social», «Governance» ein integraler Bestandteil der Investmentstrategie.

