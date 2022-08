DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASUMLAGE - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat die Bundesregierung zur vollständigen Rücknahme der Gasumlage aufgefordert und dringt stattdessen auf direkte staatliche Hilfe bis zum eigenen Gaseinkauf. "Die Gasumlage muss möglichst schnell eingestampft werden", sagte der Freie-Wähler-Vorsitzende. "Der Staat muss gezielt eingreifen, wenn Importeure in Schieflage geraten und muss gegebenenfalls sogar selbst Gas einkaufen, um sicherzustellen, dass auch wirklich so viel Gas importiert wird, wie technisch möglich ist und nicht nur aus Sicht der Importeure rentabel ist", forderte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident. (Augsburger Allgemeine)

HOLZPELLETS - In nur einem Jahr hat sich der Preis von Holzpellets verdreifacht. Verantwortlich sind vor allem Hamsterkäufe. Der Brennstoff könnte dadurch weiter an Nachhaltigkeit einbüßen. Im August ist der Pelletpreis im Vergleich zum Vormonat um 35 Prozent gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Preis sogar fast verdreifacht. Während eine Tonne Pellets im August 2021 noch rund 220 Euro kostete, zahlen Verbraucher im August 2022 rund 669 Euro. Für ein Einfamilienhaus werden im Schnitt sechs Tonnen Pellets pro Jahr benötigt. Hochgerechnet wären das also etwa 4.000 Euro im Jahr allein für den Brennstoff. (Süddeutsche Zeitung)

ATOMKRAFT - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat im Vorfeld der Kabinettsklausur für ein Festhalten an der Kernenergie plädiert. Seine Forderung: "Kernkraftwerke am Netz lassen, im Zweifel auch nicht ausschließen, zusätzliche Brennstäbe zu kaufen". Er gehe davon aus, dass es einen gravierenden Strommangel gebe, den man auch mit Hilfe der Atomkraft bekämpfen sollte, sagte Lindner im Fernsehsender Welt. (Welt)

ÜBERGEWINNE - Um Entlastungen für hohe Energiekosten zu finanzieren, prüft das Bundeswirtschaftsministerium die Einführung einer Übergewinnsteuer auf Strom, der aus Braunkohle und Erneuerbaren Energien gewonnen wird. Im Umfeld des Ministeriums wird überlegt, ob der Staat einen fixen Preis für die Kilowattstunde Strom aus diesen Quellen festlegt, den die Erzeuger bekommen. Die Summe, die sie darüber hinaus aus den Verkäufen an den Strommärkten erzielen, müssten die Produzenten an den Staat abtreten. (Spiegel)

August 30, 2022

