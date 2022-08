Gewinneinbruch bei der Partners Group. Der Gewinn im 1. Halbjahr schrumpfte um mehr als ein Viertel. Die nächste Schieflage im Energiemarkt. Dem österreichischen Versorger Wien Energie fehlen kurzfristig 6 Mrd. Euro. Die Adler Group verzeichnete hohe Wertberichtigungen. Der Verlust weitete sich auf mehr als 600 Mio. Euro aus.Der asiatische Handel ist am Dienstag zweigeteilt. Während die chinesischen Benchmarks unter Abgaben leiden, können die restlichen Benchmarks in der Region deutlich zulegen und sich von den Verlusten am Montag erholen. Der Terminmarkt ...

