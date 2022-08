Übergeordnet hält sich der Euro gegenüber dem britischen Pfund bereits seit Anfang März dieses Jahres in einem intakten Aufwärtstrend auf, insgesamt konnte ein Anstieg an 0,8721 GBP bis Mitte Juni vollzogen werden. Seitdem herrschte ein kurzzeitiger Abwärtstrend in dem Währungspaar und führte auf die untere Aufwärtstrendbegrenzung abwärts - es drohte sogar ein Trendbruch. Doch nur wenig später konnte ...

