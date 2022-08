Wer hat heutzutage noch Cash in Euro? Vielleicht kurzfristig. Für den kleinen Einkauf oder die Parkuhr. Aber doch ganz sicher nicht als ernst zu nehmende Cash-Position. Es ist noch nicht allzu lange her, da wedelte jeder Gangster Rapper, der was auf sich hielt, mit Euro-Scheinen herum. Denn der US-Dollar verlor im direkten Vergleich immer mehr an Wert. Bei einem Verhältnis von 1 zu 1,6 war allerdings Schluss. Seither hat eine Cash-Position in Euro beinahe 40 % an Kaufkraft gegenüber dem US-Dollar ...

