Oncomine Dx Express Test und Oncomine Reporter Dx Informatics stellt in Kombination mit dem Ion Torrent Genexus Dx-System klinisch relevante Biomarker-Ergebnisse innerhalb eines Tages bereit

Die nächste Generation der Sequenzierungstechnologien (Next Generation Sequencing, NGS), die fähig ist, mehrere Biomarker gleichzeitig zu erfassen, wird zunehmend zur bevorzugten Plattform für die Erstellung molekularer Tumorprofile. Bisher wird der klinische Nutzen dieser Ergebnisse jedoch von den langen Bearbeitungszeiten eingeschränkt. Um den Bedarf an schnellen genomischen Erkenntnissen zu bedienen, hat Thermo Fisher Scientific heute den CE-IVD (IVDD) Oncomine Dx Express Test und Oncomine Reporter Dx für den Einsatz in klinischen Labors auf den Markt gebracht.

Mithilfe der zielgerichteten NGS-Technologie liefert der Oncomine Dx Express Test klinisch relevante Tumormutationsprofile innerhalb von nur 24 Stunden, die das medizinische Fachpersonal bei der Behandlung von Krebserkrankten gemäß den beruflichen Richtlinien unterstützen. Der qualitative In-vitro-Diagnosetest (IVD) weist Deletionen, Insertionen, Substitutionen und Anstieg der Kopienzahl bei 42 Genen und Fusionen oder Spleißvarianten bei 18 Genen aus DNA und RNA in FFPE-Tumorgewebeproben solider maligner Neoplasien nach. Zudem erkennt der Test Deletionen, Insertionen, Substitutionen bei 42 Genen und Fusionen oder Spleißvarianten bei 7 Genen aus cfTNA nach, die aus Plasmaproben von nicht kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) extrahiert wurde. Der Assay benötigt nur einen minimalen Probeneinsatz und maximiert dadurch die Erfolgsquote.

Die Softwarelösung Oncomine Reporter Dx sorgt für eine schnelle Auswertung der Genomtest-Ergebnisse. Die Software verknüpft die Variantendaten mit relevanten Nachweisen wie zugelassene Therapien, Richtlinien, klinischer Studien und Fachliteratur, in einem benutzungsfreundlichen und anpassbaren Bericht.

"Die Erstellung genomische Profile in der Präzisionsonkologie verändert die Krebsbehandlung, doch der wahre klinische Nutzen ist an zeitnahe, anwendbare Ergebnisse gekoppelt", so Garret Hampton, President, Clinical Next-Generation Sequencing and Oncology bei Thermo Fisher Scientific. "Durch die Bereitstellung einer IVD-NGS-Lösung, die schnelle Ergebnisse bei minimalem Schulungsbedarf liefert, schaffen wir die Voraussetzungen dafür, diese Erkenntnisse für jedes Labor oder Krankenhaus verfügbar zu machen, um Patienten und Patientinnen den Zugang zu präzisionsonkologischen Behandlungen zu ermöglichen."

Der neue NGS-Assay und die genomische Reporting-Software bieten in Verbindung mit dem kürzlich eingeführten Ion Torrent Genexus Dx Integrated Sequencer einen automatisierten CE-IVD-End-to-End-Workflow. Der gesamte Prozess wird über eine einzelne Softwareschnittstelle gesteuert und benötigt weniger als 20 Minuten, um die Ergebnisse in einer bisher unerreicht kurzen Zeit bereitzustellen. Durch diesen Workflow erhält jedes Labor die Möglichkeit, sich das Potenzial genomischer Tests ins Haus zu holen, den Zugang zu Patienten und Patientinnen zu verbessern und die Präzisionsonkologie für alle diejenigen voranzubringen, die am meisten davon profitieren.

Weitere Informationen über den Oncomine Dx Express Test und den Oncomine Reporter Dx finden Sie unter thermofisher.com/oncomine-dxtarget.

