Rheinmetall und Deutsche Bank mit 25% Sicherheitspuffer

Strukturierte Anlageprodukte, wie beispielsweise Top Plus-Zertifikate, bieten gegenüber direkten Aktieninvestments den Vorteil, dass Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Rendite erzielen können.

Derzeit bietet die HVB unter anderem Top Plus-Zertifikate auf die Rheinmetall- (ISIN: DE0007030009) und die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) zur Zeichnung an. Während das Zertifikat auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE000HVB6ZV3) in den nächsten drei Jahren bei einem bis zu 25-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Bruttorendite von 41,00 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000HVB6ZU5) sogar eine Bruttorendite von 41,50 Prozent in Aussicht. Am Beispiel des Zertifikates auf die Deutsche Bank soll die einfache Funktionsweise dieser Produkte veranschaulicht werden.

25% Renditechance in drei Jahren

Bei 75 Prozent des Schlusskurses der Deutsche Bank-Aktie vom 9.9.22 wird der Basispreis des Top Plus-Zertifikates fixiert. Wird dieser Schlusskurs beispielsweise bei 8,15 Euro festgestellt, dann wird sich der Basispreis bei 6,11 Euro befinden. Ein Nennwert von 1.000 Euro wird sich auf (1.000:8,15)=122,69938 Deutsche Bank-Aktien beziehen.

Wenn die Deutsche Bank-Aktie am finalen Beobachtungstag, dem 8.9.25, auf oder oberhalb des Basispreises notiert, dann wird das Zertifikat am 15.9.25 mit dem Höchstbetrag von 1.410 Euro je Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt. Da der Höchstbetrag von 1.410 Euro auch als Cap fungiert, wird das Zertifikat auch bei einem Kursanstieg von mehr als 41 Prozent mit 1.410 Euro zurückbezahlt.

Notiert die Deutsche Bank-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Basispreises, dann wird das Zertifikat mittels der Lieferung von 122 Deutsche Bank-Aktien getilgt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Die HVB-Top Plus-Zertifikate auf die Aktien, fällig am 15.9.25, können noch bis 8.9.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Top Plus-Zertifikate auf die beiden Aktien werden bereits dann hohe Renditen ermöglichen, wenn die Aktien in drei Jahren nicht um mindesten 25 Prozent unterhalb ihrer am 9.9.22 festgestellten Schlusskurse notieren.

Quelle: zertifikatereport.de