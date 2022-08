NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Carrefour von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 21,50 auf 20,50 Euro gesenkt. Die Leistungskennzahlen auf dem Heimatmarkt Frankreich und im übrigen Europa seien schwach gewesen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Einzelhandelskonzern dürfte ein weiterer Abwärtszyklus mit Blick auf die Ergebnisse bevorstehen, da der Markt von einer höher als bislang erwarteten Inflation ausgehe. Er bevorzugt Ahold Delhaize angesichts der klareren Sicht in die Zukunft und eines attraktiveren Risikoprofils./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2022 / 18:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000120172