Die Pierer Mobility-Gruppe, mit ihren Marken KTM, Gasgas oder Husqvarna, steigerte im 1. Halbjahr 2022 den Konzernumsatz um 7,1 Prozent auf 1.154,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1.078,0 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 92,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 102,6 Mio. Euro. Aufgrund der Schwierigkeiten in der Zulieferkette und damit einhergehenden Lieferengpässen konnte die Motorrad-Division in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres insgesamt 163.334 KTM, Husqvarna und Gasgas Motorräder (Vorjahr: 176.045) verkaufen. Inklusive der vom Partner Bajaj verkauften Modellen liegt der Absatz im 1. Halbjahr 2022 um 7,2 Prozent unter dem Vorjahr. Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika, wo 44.689 Motorräder abgesetzt wurden, was einem Plus ...

